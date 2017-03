Il neurologo italiano Antonio Morandi ha ricevuto l’IASTAM Zandu International Award 2017

Dal 23 al 26 marzo, negli spazi del The Mall, in Piazza Lina Bo Bardi a Porta Nuova a Milano, si svolgerà la 9^ edizione prestigiosa, esclusiva, raffinata di Esxence - The Scent of Excellence, in cui gli operatori del settore affascineranno i visitatori con racconti, emozioni, novità e personaggi.

Rico [..]